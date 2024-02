Ao menos 22 pessoas morreram nesta quarta-feira no Paquistão em duas explosões perto de comitês de campanha de candidatos às eleições legislativas e provinciais que acontecerão na quinta-feira, anunciaram as autoridades.

As duas explosões aconteceram na conturbada região do Baluchistão, sudoeste do país. A primeira, no distrito de Pishin, matou pelo menos 12 pessoas, segundo uma fonte policial que pediu anonimato. O segundo ataque aconteceu no distrito de Killa Saifullah e matou 10 pessoas, afirmou o ministro provincial da Informação.

