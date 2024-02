Um avião da companhia aérea Latam fez uma aterrissagem de emergência nesta terça-feira (6), após supostamente perder uma roda, no aeroporto internacional de Guarulhos, segundo imagens divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O voo, que saiu do Rio de Janeiro pouco depois do meio-dia com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, foi "desviado" para Guarulhos "para manutenção corretiva da aeronave", indicou a linha aérea em uma nota enviada à AFP, sem dar mais detalhes.

O aeroporto internacional de Guarulhos conta com pistas maiores do que as de Congonhas, um terminal urbano e de menor extensão.

Procurada pela AFP, a companhia não especificou se há informação sobre feridos. Em sua nota, explicou que "está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros".

A Gru Airport, concessionária do terminal aéreo, tampouco ofereceu informações sobre o ocorrido.

A Folha de S.Paulo publicou um vídeo de um canal especializado no YouTube que mostra "a falta da roda interna do trem de pouso principal esquerdo" da aeronave, identificada como um Airbus A319.

As imagens mostram um pouso sem intercorrências e o avião sendo acompanhado por veículos de emergência, pouco depois das 13h00, segundo a Folha.

A companhia afirmou que "adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos".

mls/arm/rpr/am