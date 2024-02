O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, que se tornou um símbolo da luta contra a discriminação, elogiou nesta terça-feira (6) o jogador de futebol americano Colin Kaepernick.

"Hoje foi um dia muito, muito especial para mim. Ouvir e conhecer a história de um homem que lutou tanto contra o racismo foi inesquecível para mim. Muito obrigado, Colin", disse Vinicius em mensagem em sua conta no Instagram.

Ex-quarterback do San Francisco 49ers, Kapernick ganhou destaque em 2016, quando começou a se ajoelhar durante a execução do hino nacional americano para protestar contra o racismo e a brutalidade policial.

Sob uma foto dos dois trocando camisas, Vini Jr acrescentou que "sua história é verdadeiramente inspiradora".

"Este dia e minha conversa com o Colin terão um grande impacto em minha vida no futuro para tornar este mundo melhor e mais igualitário", concluiu o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, recentemente nomeado embaixador da boa vontade para a Educação de Todos pela Unesco.

"Meu irmão Vinícius está mudando o mundo, ao mesmo tempo que é um dos melhores naquilo que faz. Ele continua sendo grande", afirmou Kaepernick em suas redes sociais.

gr/iga/aam/cb