O papa Francisco receberá seu compatriota, o presidente argentino Javier Milei, no Vaticano no dia 12 de fevereiro, anunciou a Santa Sé nesta segunda-feira (5), no que será o primeiro encontro entre ambos.

O mandatário ultraliberal que no passado proferiu insultos ao pontífice também assistirá à canonização de Mama Antula, que se tornará a primeira santa argentina, no domingo (11), na Basílica de São Pedro.

Em seu primeiro encontro com Francisco, Milei deverá reforçar o convite para que o papa visite a Argentina, algo que não faz desde que foi eleito em março de 2013.

O presidente argentino, que assumiu em dezembro, referiu-se ao pontífice como "imbecil". Também o qualificou como "representante do maligno na Terra" e o acusou de "buscar expandir o comunismo".

Posteriormente, mudou o tom no debate presidencial de outubro, reforçando que havia pedido desculpas pelas declarações.

No mês seguinte, Francisco ligou para Milei para parabenizá-lo pela vitória eleitoral.

No final de janeiro, o papa de 87 anos disse que receberia Milei e afirmou não ter se sentido ofendido pelos comentários.

