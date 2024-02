A Fifa anunciou neste domingo (4) o calendário da Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

A cerimônia de abertura e o primeiro jogo serão no estádio Azteca, na Cidade do México, em 11 de julho.

O emblemático estádio, que atualmente tem capacidade para 83 mil espectadores, se tornará o primeiro a realizar três aberturas de Copa, depois das edições de 1970 e 1986, das quais também foi palco das finais.

Já a decisão do Mundial de 2026 vai acontecer no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), no dia 19 de julho.

O local, que pode receber até 82 mil torcedores, venceu a disputa com o AT&T Stadium de Dallas, que era considerado o favorito para receber a final do torneio.

O anúncio foi feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um programa de televisão transmitido no site da entidade.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira organizada por três países e terá um formato inédito com 48 seleções.

gbv/cl/cb