Os bombardeios dos EUA no oeste do Iraque contra grupos armados pró-Irã deixaram pelo menos "16 mortos, incluindo civis", afirmou neste sábado (3) o porta-voz do governo iraquiano, Bassem al Awadi.

Com esses ataques, "a segurança do Iraque e da região está no limite", disse ele, em um comunicado, no qual negou as "falsas alegações" sobre uma "coordenação prévia" com Washington para os bombardeios.

Em um primeiro balanço, duas fontes de segurança disseram à AFP que houve 18 mortos, incluindo 15 membros de grupos armados e três civis.

