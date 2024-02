Classificada antecipadamente para a fase final do Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024, a Argentina fechou o Grupo B como líder ao empatar em 3 a 3 com o eliminado Uruguai.

Baltasar Rodríguez aos 7 minutos, Aaron Quirós aos 11 e Francisco Rodríguez aos 25 marcaram os gols da seleção albiceleste em uma partida repleta de reviravoltas no estádio Misael Degado, na cidade venezuelana de Valencia.

Luciano Rodríguez (19'), César Araujo (42') e Matías Abaldo (61') marcaram para a Celeste.

O consolo da equipe de Marcelo Bielsa na despedida prematura são os cinco gols marcados por Rodríguez neste torneio Sub-23.

A Argentina terminou na primeira colocação do Grupo B com oito pontos, seguida pelo Paraguai, com sete, que em jogo disputado ao mesmo tempo perdeu por 2 a 1 para o Chile, que terminou com seis pontos. Uruguai e Peru ficaram com três cada.

Argentinos e paraguaios avançam ao quadrangular final, junto com os dois classificados do Grupo A, Brasil e Venezuela. Duas vagas nos Jogos Olímpicos estarão em jogo.

A Argentina abriu o placar logo no início no jogo desta sexta-feira.

Baltasar Rodríguez marcou o primeiro gol da equipe orientada pelo técnico Javier Mascherano após um cruzamento de Francisco González da esquerda, depois de um passe longo e preciso de Federico Redondo. Aaron Quirós, em uma cobrança de escanteio, ampliou.

Redondo, filho do ex-craque do Real Madrid e do Milan Fernando Redondo, começou como dono do meio de campo e poucos metros à frente Claudio 'El Diablito' Echeverri se soltava.

- Reação uruguaia -

O indomável Luciano Rodríguez descontou após uma rebatida do goleiro Leandro Brey em um chute de Matías Abaldo. Pouco depois Francisco Rodríguez, em jogada que passou por Echeverri, voltou a marcar para a Argentina.

O domínio de Redondo e companhia, porém, foi se perdendo.

O Uruguai, contagiado pelo ímpeto de Luciano Rodríguez, percebeu um detalhe: não era o melhor dia do goleiro Leandro Brey.

Começou então a tentar chutes de longa distância e César Araujo diminuiu antes do intervalo.

Os jogadores de Bielsa melhoraram e colocaram o adversário em seu próprio campo.

Como consequência veio o empate, com um fantástico chute de Abaldo após uma assistência de Juan Cruz de los Santos.

A Argentina colocou seu jogador que participou da campanha do tricampeonato mundial no Catar-2022, Thiago Almada, que Mascherano havia poupado.

Luciano Gondou, com a reação da Albiceleste, teve três boas chances, mas não conseguiu transformá-las em gol e o placar permaneceu inalterado.

erc/cl/aam