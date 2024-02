Com Dallas como favorita, a Fifa revelará no domingo o local da final da Copa do Mundo de 2026, durante o anúncio do calendário de jogos do torneio, o primeiro a reunir 48 seleções.

O evento também deverá confirmar a cidade que sediará o jogo de abertura desse Mundial que será coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá.

Segundo reportagens, o AT&T Stadium (80 mil espectadores), casa do time de futebol americano Dallas Cowboys, é o favorito para sediar a final no dia 19 de julho.

Entre os locais que disputaram a indicação está também o MetLife Stadium (82,5 mil espectadores) em East Rutherford (Nova Jersey), onde jogam o New York Giants e o New York Jets da NFL.

O adversário da Costa Oeste é Los Angeles (Califórnia), cidade que sediou a final da Copa do Mundo de 1994, a última disputada na América do Norte, na qual o Brasil venceu a Itália na disputa de pênaltis no estádio Rose Bowl.

Em vez deste campo centenário, Los Angeles agora compete com o moderno SoFi Stadium (70 mil espectadores), considerado o estádio mais caro do mundo e casa dos Rams e dos Chargers da NFL.

A Fifa, no entanto, exigiu algumas modificações neste estádio, que podem dificultar a escolha para sediar a final.

- Estádio coberto é favorito -

A proposta de Dallas pode contar a seu favor com a cobertura do AT&T Stadium, que permite manter a temperatura interna protegida do forte calor, muito comum no verão. A Fifa jamais organizou uma final de Copa do Mundo num estádio coberto.

A cidade texana, embora não tenha o reconhecimento e o glamour de Los Angeles e Nova York, também apresentou como argumentos a sua proximidade e laços estreitos com o México, outro dos países organizadores.

Por sua vez, os responsáveis pela candidatura Nova Jersey/Nova York destacaram a experiência e infraestruturas da região para receber grandes eventos internacionais, assim como as suas redes de transporte e um fuso horário mais apropriado para os torcedores europeus.

Enquanto as sedes americanas competem pela indicação para a final, o emblemático Estádio Azteca da Cidade do México, recentemente remodelado, há muito é considerado o local mais provável para a cerimônia e jogo de abertura de 9 de junho de 2026.

O Azteca se tornará o primeiro estádio a sediar partidas de três Copas do Mundo diferentes em 2026 depois de ter sido sede das finais de 1970 e 1986.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, vai acabar com essas incógnitas num programa que será transmitido ao vivo nos três países organizadores a partir das 17h00 (horário de Brasília).

A ampliação do torneio de 32 para 48 seleções implicará um calendário com 40 jogos a mais, chegando a um total de 104 partidas nas 16 sedes.

A primeira fase terá 12 grupos de quatro seleções cada, dos quais se classificarão as duas primeiras e as oito terceiras melhores, dando lugar ao mata-mata, que passará a ter uma nova fase, os 16-avos de final.

A Fifa também anunciará a distribuição dos jogos por sede, embora os emparelhamentos específicos não sejam conhecidos até o sorteio do torneio, uma vez concluído o processo de classificação.

As 16 sedes da Copa do Mundo de 2026 são: Atlanta, Boston, Cidade do México, Dallas, Filadélfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Baía de São Francisco, Los Angeles, Miami, Monterrey, Nova York/Nova Jersey, Seattle, Toronto e Vancouver.

