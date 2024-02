O Borussia Dortmund, que vinha de três vitórias consecutivas, quebrou a sequência no Campeonato Alemão ao empatar sem gols em sua visita ao Heidenheim, nesta sexta-feira (2), na abertura da 20ª rodada.

Com este empate, o sétimo do time aurinegro nesta temporada, o BVB está em quarto lugar com 37 pontos, os mesmos do Stuttgart, que mantém a terceira colocação graças ao melhor saldo de gols e que joga no sábado fora de casa contra o Freiburg, podendo ampliar essa diferença.

O Leipzig, terceira equipe que luta, ao lado de Stuttgart e Dortmund, pela terceira e quarta posições, que classificam para a próxima Liga dos Campeões (o primeiro e o segundo lugares parecem destinados ao Bayer Leverkusen e ao Bayern Munique) recebe no domingo o Union Berlin.

Inferior no início da partida, o Dortmund resistiu, embora tenha chegado muito perto de sofrer um gol depois dos 15 minutos de jogo quando Salih Özcan perdeu a bola, mas o atacante do Heidenheim, Tim Kleindienst, não conseguiu mandar para o fundo da rede em um lance que parecia simples.

Na segunda etapa, o Dortmund continuou a ter problemas para criar oportunidades contra o goleiro Kevin Müller. A 5 minutos do fim do jogo o atacante alemão Niclas Füllkrug, autor de um hat-trick na semana passada, tentou mas perdeu o duelo com o goleiro.

Os jogadores comandados pelo técnico Edin Terzic buscaram a vitória, mas no final o placar ficou inalterado.

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Heidenheim - Borussia Dortmund 0 - 0

- Sábado:

(11h30) Bayern de Munique - B. Mönchengladbach

Mainz - Werder Bremen

Bochum - Augsburg

Freiburg - Stuttgart

Darmstadt - Bayer Leverkusen

(14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Wolfsburg - Hoffenheim

(13h30) RB Leipzig - Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 49 19 15 4 0 50 14 36

2. Bayern de Munique 47 19 15 2 2 56 18 38

3. Stuttgart 37 19 12 1 6 43 25 18

4. Borussia Dortmund 37 20 10 7 3 40 26 14

5. RB Leipzig 33 19 10 3 6 42 26 16

6. Eintracht Frankfurt 31 19 8 7 4 30 22 8

7. Freiburg 28 19 8 4 7 25 31 -6

8. Hoffenheim 25 19 7 4 8 35 37 -2

9. Heidenheim 24 20 6 6 8 28 35 -7

10. Werder Bremen 23 19 6 5 8 28 32 -4

11. Wolfsburg 22 19 6 4 9 23 30 -7

12. B. Mönchengladbach 21 19 5 6 8 35 38 -3

13. Augsburg 21 19 5 6 8 28 36 -8

14. Bochum 20 19 4 8 7 21 37 -16

15. Union Berlin 17 18 5 2 11 18 32 -14

16. Colônia 12 19 2 6 11 12 34 -22

17. Mainz 11 18 1 8 9 14 30 -16

18. Darmstadt 11 19 2 5 12 22 47 -25

