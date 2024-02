Depois de empatar nos acréscimos, o Manchester United (7º) foi além e conquistou fora de casa uma vitória milagrosa por 4 a 3 sobre o Wolverhampton (11º) graças a um gol do jovem promissor Kobbie Mainoo, de 18 anos, nesta quinta-feira (1º), pela 22ª rodada da Premier League.

Os 'Red Devils' conquistaram os três pontos nos descontos (90'+7) com uma bela jogada individual e um chute em que o jovem meia mostrou frieza.

Foi o primeiro gol espetacular de Mainoo na Premier League, quatro dias depois de seu primeiro jogo, na Copa da Inglaterra contra o Newport County (4-2).

"Ele está fazendo um progresso incrível. Tem grandes habilidades", elogiou o técnico Erik ten Hag. "Ele é um meio-campista moderno, sabe atacar e defender. Tem inteligência e força física para fazer as duas coisas", acrescentou.

Antes dele, marcaram pelo United Marcus Rashford (5'), Rasmus Höjlund (22') e Scott McTominay (75'). O Wolverhampton havia conseguido uma virada também espetacular.

Primeiro, diminuiu por meio de Pablo Sarabia (71', de pênalti) quando perdia por 2 a 0.

O zagueiro Max Kilman (85') e o português Pedro Neto (90'+5) viraram o placar, antes da reação incrível do Manchester United.

"É muito importante vencermos. Esta partida teve muitos lados", acrescentou Ten Hag. "Jogamos muito bem e ditamos o ritmo do jogo durante uma hora. Devíamos ter feito 4 a 0, não o fizemos e no final foi bastante ingênua a forma como sofremos gols. Depois mostramos resiliência, especialmente Kobbie Mainoo", disse o treinador.

A vitória do United, atualmente sétimo colocado, é a primeira de 2024 na Premier e coloca o time a um ponto do West Ham (6º), que empatou em 1 a 1 com o Bournemouth (12º) também nesta quinta-feira.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Arsenal 1 - 2

Luton Town - Brighton 4 - 0

Fulham - Everton 0 - 0

Crystal Palace - Sheffield United 3 - 2

Aston Villa - Newcastle 1 - 3

- Quarta-feira:

Tottenham - Brentford 3 - 2

Manchester City - Burnley 3 - 1

Liverpool - Chelsea 4 - 1

- Quinta-feira:

West Ham - AFC Bournemouth 1 - 1

Wolverhampton - Manchester United 3 - 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 51 22 15 6 1 51 19 32

2. Manchester City 46 21 14 4 3 51 24 27

3. Arsenal 46 22 14 4 4 44 21 23

4. Tottenham 43 22 13 4 5 47 33 14

5. Aston Villa 43 22 13 4 5 44 30 14

6. West Ham 36 22 10 6 6 36 33 3

7. Manchester United 35 22 11 2 9 28 32 -4

8. Newcastle 32 22 10 2 10 44 33 11

9. Brighton 32 22 8 8 6 38 37 1

10. Chelsea 31 22 9 4 9 36 35 1

11. Wolverhampton 29 22 8 5 9 33 35 -2

12. AFC Bournemouth 26 21 7 5 9 29 40 -11

13. Fulham 25 22 7 4 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 24 22 6 6 10 25 36 -11

15. Brentford 22 21 6 4 11 31 36 -5

16. Nottingham 20 22 5 5 12 27 40 -13

17. Luton Town 19 21 5 4 12 28 38 -10

18. Everton 18 22 8 4 10 24 28 -4

19. Burnley 12 22 3 3 16 22 45 -23

20. Sheffield United 10 22 2 4 16 19 54 -35

