O atacante do Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, que não joga desde agosto, foi emprestado ao Eintracht Frankfurt até o final da temporada com opção de compra obrigatória, anunciaram nesta quinta-feira (1º) os dois clubes.

Após longas negociações, as duas entidades chegaram a um acordo para uma transferência e uma opção de compra obrigatória de 30 milhões de euros (cerca de R$ 160,2 milhões pela cotação atual), disse à AFP uma fonte próxima à operação.

Ekitike, que chegou ao PSG antes do início da temporada de 2022-23, vinha sendo pouco aproveitado pelo time parisiense. Ele não entra em campo com a camisa do atual líder do Campeonato Francês desde o distante 12 de agosto, na primeira rodada, em um jogo contra o Lorient que terminou empatado em 0 a 0.

Durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, o atacante de 21 anos marcou quatro gols e deu quatro assistências em 33 jogos.

ali/pm/dam/aam