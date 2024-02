PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA UE: UE anuncia acordo para novo pacote de ajuda à Ucrânia

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Esforços prosseguem para obter acordo de trégua em Gaza

=== UCRÂNIA RÚSSIA UE ===

BRUXELAS:

UE convence Hungria e anuncia acordo para novo pacote de ajuda à Ucrânia

Os líderes da União europeia (UE) alcançaram um acordo nesta quinta-feira para um novo pacote de ajuda à Ucrânia de 50 bilhões de euros (R$ 267 bilhões), depois de superar o bloqueio insistente da Hungria.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

O líder do movimento islamista palestino Hamas chegará ao Egito nas próximas horas para negociar uma nova trégua na Faixa de Gaza, onde os combates e os bombardeios de Israel continuam nesta quinta-feira (1º), apesar de uma situação humanitária crítica.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Após um ano de governo Lula, bolsonarismo mantém vantagem na batalha digital

Logo após justificar a existência de quase 40 ministérios em seu governo, Lula conta como começou a se interessar pela música brasileira, de Luiz Gonzaga a Maria Bethânia. "Eu sou da terra do forró", lembra, em sua live nas redes sociais.

-- EUROPA

PARIS:

Agricultores intensificam protestos apesar das concessões da UE

Os protestos dos agricultores não recuam na União Europeia (UE), em particular na França, onde o bloqueio de rodovias prossegue pelo 14º dia consecutivo, apesar das concessões da Comissão Europeia.

BARCELONA:

Barcelona entra em estado de emergência devido a seca e impõe restrições ao uso de água

O governo regional da Catalunha declarou, nesta quinta-feira (1º), estado de emergência em Barcelona e sua região metropolitana devido a uma seca histórica que atinge grande parte desta região do nordeste espanhol, que deixou suas reservas hídricas em níveis críticos.

-- ÁSIA

SEUL:

'Escândalo da bolsa Dior' ameaça partido do presidente sul-coreano

Um vídeo gravado com uma câmera escondida, no qual se vê a primeira-dama sul-coreana aceitando uma bolsa de luxo como presente, deixou o presidente Yoon Suk Yeol em meio a uma polêmica que pode prejudicar seu partido nas próximas eleições legislativas.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Mulheres quenianas se mobilizam contra os feminicídios

O sórdido assassinato em janeiro de Rita Waeni, uma estudante de 20 anos decapitada e esquartejada, mobilizou milhares de mulheres no Quênia a protestar contra os feminicídios, violência sexual e agressões sexistas.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na zona do euro pisa no freio, mas menos que o esperado

A inflação na zona do euro registrou leve desaceleração em janeiro, graças à tendência no setor de alimentos, embora a queda foi mais modesta do que o mercado esperava.

BITTERFEL-WOLFEN:

Indústria do lítio ganha forma na Alemanha

Outrora conhecida pelos desastres ambientais derivados da indústria e mineração, a cidade de Bitterfeld-Wolfen caminha para se tornar um local-chave na ambiciosa transição ecológica da Alemanha com a implantação da primeira refinaria de lítio em larga escala do país.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos e

