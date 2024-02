O Liverpool venceu com autoridade, por 4 a 1, o Chelsea em Anfield, pela 22ª rodada da Premier League, num jogo marcado pela grande exibição do jovem norte-irlandês Conor Bradley.

Aos 20 anos, o jogador vem ganhando destaque na lateral direita devido à ausência do lesionado Trent Alexander-Arnold e, com duas assistências e um gol, foi fundamental na contundente vitória sobre os londrinos.

Sua primeira assistência foi para o português Diogo Jota (23'), antes de ele próprio ampliar o marcador com um belo chute antes do intervalo (39').

No segundo tempo, antes de ser substituído e sair aplaudido, Bradley ainda teve tempo de dar outra assistência, desta vez para o húngaro Dominik Szoboslai (65').

O Chelsea conseguiu aproveitar uma de suas poucas chances criadas no jogo, quando o francês Christopher Nkunku finalizou com perfeição cercado pelos defensores dos 'Reds' (71').

Mas o jogo só teve uma cor, e o colombiano Luis Díaz (79') aproveitou a assistência do uruguaio Darwin Núñez para fechar a goleada.

Núñez também foi protagonista mas por seus erros, num jogo em que a bola bateu várias vezes na trave, incluindo um pênalti perdido por ele pouco antes do intervalo (45'+2).

"É preciso jogar extremamente bem para manter o Chelsea pressionado, mas a forma como começamos o jogo foi muito forte", elogiou o técnico alemão dos 'Reds' Jurgen Klopp após o jogo.

Com 51 pontos, o Liverpool continua na liderança, agora cinco à frente do Manchester City (2º) e do Arsenal (3º), embora os Citizens tenham disputado um jogo a menos.

Já o Chelsea continua preso no meio da tabela (10º), a 12 pontos da zona da Liga dos Campeões.

As duas equipes se encontrarão novamente no dia 25 de fevereiro, em Wembley, na final da Copa da Liga.

- City vence com dois de Álvarez -

Mais cedo, Julián Álvarez levou o Manchester City à vitória por 3 a 1 sobre o Burnley, num jogo em que o argentino comemorou seu aniversário com uma dobradinha.

O último jogador a marcar dois gols no dia do seu aniversário na Premier League havia sido James Ward-Prowse, pelo Southampton, em novembro de 2020, na vitória sobre o Aston Villa (4-3).

Os gols de 'La Araña' Álvarez no primeiro tempo (16' e 22') e do meio-campista espanhol Rodri (46') garantiram a vitória do City, apesar dos visitantes terem descontado nos acréscimos por meio do zagueiro belga Ameen Al Dakhill (90'+3).

"São bons gols para se comemorar, não é? Estou muito feliz por ele, porque ele fez uma temporada fantástica", disse Rodri sobre a dobradinha do companheiro, em entrevista ao site do City.

A outra boa notícia para os 'Citizens' é que o norueguês Erling Haaland, que estava afastado havia dois meses, saiu do banco no minuto 71 para jogar os últimos 20 minutos do jogo.

Em outra partida do Campeonato Inglês disputada nesta quarta-feira, o Tottenham sofreu para vencer de virada o Brentford por 3 a 2.

No Estádio Tottenham Hotspur, foram os visitantes que saíram na frente com um gol do franco-argentino Neal Maupay (15'). Num início de segundo tempo sensacional, os Spurs marcaram três gols em apenas 8 minutos, por meio do italiano Destiny Udogie (48'), do inglês Brennan Johnson (49') e do brasileiro Richarlison (56').

Mas o Brentford não se rendeu e um gol de Ivan Toney, o segundo em dois jogos desde que voltou de uma suspensão, colocou mais uma vez em perigo a vitória dos donos da casa (67').

O resultado não mudou mais e o 'Spurs', com 43 pontos, subiu ao G4, empatado em pontos com o Aston Villa (5º).

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Arsenal 1 - 2

Luton Town - Brighton 4 - 0

Fulham - Everton 0 - 0

Crystal Palace - Sheffield United 3 - 2

Aston Villa - Newcastle 1 - 3

- Quarta-feira:

Tottenham - Brentford 3 - 2

Manchester City - Burnley 3 - 1

Liverpool - Chelsea 4 - 1

- Quinta-feira:

(16h30) West Ham - AFC Bournemouth

(17h15) Wolverhampton - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 51 22 15 6 1 51 19 32

2. Manchester City 46 21 14 4 3 51 24 27

3. Arsenal 46 22 14 4 4 44 21 23

4. Tottenham 43 22 13 4 5 47 33 14

5. Aston Villa 43 22 13 4 5 44 30 14

6. West Ham 35 21 10 5 6 35 32 3

7. Newcastle 32 22 10 2 10 44 33 11

8. Brighton 32 22 8 8 6 38 37 1

9. Manchester United 32 21 10 2 9 24 29 -5

10. Chelsea 31 22 9 4 9 36 35 1

11. Wolverhampton 29 21 8 5 8 30 31 -1

12. Fulham 25 22 7 4 11 28 36 -8

13. AFC Bournemouth 25 20 7 4 9 28 39 -11

14. Crystal Palace 24 22 6 6 10 25 36 -11

15. Brentford 22 21 6 4 11 31 36 -5

16. Nottingham 20 22 5 5 12 27 40 -13

17. Luton Town 19 21 5 4 12 28 38 -10

18. Everton 18 22 8 4 10 24 28 -4

19. Burnley 12 22 3 3 16 22 45 -23

20. Sheffield United 10 22 2 4 16 19 54 -35

./bds/bur-dam/iga/aam/rpr