O mercado de transferências na Europa está estranhamente calmo, e nem mesmo a poderosa Premier League inglesa tem mostrado uma grande movimentação, enquanto os clubes das grandes ligas se contentam com pequenos ajustes em seus elencos.

. Inglaterra: calmaria

A habitual febre de compras da Premier League, com 2,96 bilhões de euros gastos em 2023 (cerca de R$ 15,85 bilhões pela cotação atual) despencou, sem grandes contratações, nem mesmo rumores, embora os nomes de Karim Benzema e Victor Osimhen tenham circulado em alguns boatos.

Até o encerramento do 'mercato' de quinta-feira, "vai ser tranquilo", previu na terça-feira o técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino, sem dar crédito a "especulações" sobre uma possível saída do atacante albanês Armando Broja.

Do outro lado de Londres, no Tottenham, Ange Postecoglou considerou "improvável" um movimento no sentido de saídas ou chegadas, pelo menos até o próximo verão europeu.

O caso de maior destaque envolve o atacante paraguaio Miguel Almirón. O Newcastle, que pertence ao fundo saudita PIF, cogita vender o jogador de 29 anos ao clube saudita Al-Shabab, para dar um certo fôlego ao seu caixa.

. Alemanha: Bayern é o mais atuante

Enfraquecido no lado direito de sua defesa com as saídas no verão europeu passado do francês Benjamin Pavard (Inter de Milão) e do croata Josip Stanisic (emprestado ao Bayer Leverkusen), o Bayern de Munique agiu em janeiro para substituí-los.

Começou com o inglês Eric Dier, colocado na defesa do time bávaro ao lado de Matthijs de Ligt após a lesão de Dayot Upamecano e a ausência do sul-coreano Kim Min-jae, que disputa com sua seleção a Copa da Ásia.

E para reforçar o lado direito da defesa, o Bayern contratou o jovem promissor francês Sacha Boey até o verão de 2028 por um valor próximo a 30 milhões de euros (cerca de R$ 160,6 milhões pela cotação atual), a transferência mais alta na Europa até agora neste ano.

Tendo de lidar com uma série de lesões, o gigante bávaro estuda a possibilidade de antecipar a chegada, mais cedo do que o previsto, do atacante espanhol Bryan Zaragoza, que fechou com o Bayern a partir do verão europeu de 2024 por cinco temporadas.

Por sua vez, o Borussia Dortmund trouxe de volta Jadon Sancho, com pouco ritmo de jogo e com problemas internos no Manchester United, enquanto o Bayer Leverkusen contratou o atacante espanhol Borja Iglesias para amenizar a ausência do artilheiro nigeriano Victor Boniface, lesionado e indisponível até abril.

. Itália: Napoli se mexe

Os grandes nomes da Serie A se limitaram a simples ajustes em seus elencos: a atual líder Inter de Milão contratou o meio-campista canadense Tajon Buchanan, de 24 anos. Em segundo lugar na tabela, a Juventus pagou 15 milhões de euros (cerca de R$ 80,3 milhões pela cotação atual) pelo zagueiro português do Lille Tiago Djalo, enquanto o Milan liberou quatro jogadores pouco utilizados e que buscam mais visibilidade, incluindo Daniel Maldini (que foi para o Monza), filho do lendário Paolo Maldini, e Rade Krunic (para o Fenerbahçe).

O Napoli, atual campeão mas ocupando atualmente um decepcionante 9º lugar, tem se mostrado muito mais ativo - por uma questão de necessidade - com quatro contratações, entre elas a do belga Cyril Ngonge (Hellas Verona) por 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões), financiados com a venda do meia macedônio Eljif Elmas para o alemão RB Leipzig por 24 milhões de euros (R$ 128,4 milhões).

O Genoa realizou a operação mais rentável desta janela de inverno ao vender o zagueiro Radu Dragusin para o Tottenham por 25 milhões de euros (R$ 133,8 milhões).

Entre as transferências que poderão ser concretizadas nas últimas horas do mercado, está a do italiano Moise Kean, que a Juve quer emprestar até o final da temporada. O Atlético de Madrid havia se interessado, mas desistiu porque o jogador se lesionou e ficará indisponível até março.

. Espanha: nenhuma 'loucura'... por enquanto

Além das contratações fechadas há vários meses de dois astros brasileiros, Endrick e Vitor Roque por mais de 40 milhões de euros cada, o Real Madrid, que aguarda Kylian Mbappé no verão, e o Barcelona não entraram no mercado, apesar de terem sofrido desfalques significativos.

O clube catalão, que ainda está no vermelho financeiramente, não tem condições de encontrar substitutos para Gavi e Balde, que provavelmente ficarão afastados pelo restante da temporada.

O Atlético de Madrid optou pelo brasileiro Gabriel Paulista para cobrir a perda do lesionado zagueiro uruguaio José María Giménez. Os 'Colchoneros' também contrataram o promissor meia belga Arthur Vermeeren, de 18 anos, do Royal Antwerp, por 18 milhões de euros (R$ 96,3 milhões).

