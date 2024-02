O pivô espanhol Marc Gasol anunciou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (31), em Barcelona, sua aposentadoria do basquete depois de mais de 20 anos como profissional.

"É o momento de me afastar e transmitir tudo o que o basquete me ensinou e me deu", afirmou Marc, que segue os passos de seu irmão, Pau, aposentado desde outubro de 2021.

Marc, de 39 anos, explicou o processo de sua saída das quadras em um vídeo projetado em um cinema em Barcelona, onde respondeu a perguntas de jornalistas.

"Precisava fazer isso. Se eu continuasse jogando, poderia ter alguma consequência grave", afirmou Marc Gasol, que ainda tinha propostas para seguir atuando.

"As propostas tornaram a decisão mais difícil", afirmou o agora ex-jogador, que continuará ligado ao basquete como presidente do Girona.

Gasol admitiu que sua decisão foi fruto de "um processo longo e difícil", mas agora poderá se dedicar à família.

"Tenho o desejo de ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor amigo. Muitas vezes o basquete faz você se isolar e não estar presente como deveria", afirmou.

Gasol deixa o esporte depois de duas décadas, nas quais conseguiu sair da sombra de seu irmão, Pau, para seguir seu próprio caminho.

Entre suas conquistas, foi campeão da NBA pelo Toronto Raptors em 2019 e duas vezes campeão mundial com a seleção da Espanha (2006 e 2019), com a qual também tem duas medalhas olímpicas, ambas de prata (Pequim 2008 e Londres 2012).

