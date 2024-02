A iniciativa privada americana criou 107.000 empregos em janeiro, muito abaixo do esperado pelo mercado e muito menos do que em dezembro, enquanto a alta dos salários também arrefeceu, diz a pesquisa mensal ADP/Stanford Lab, divulgada nesta quarta-feira (31).

Os analistas esperavam que fossem criados 140.000 postos no mês passado, segundo o consenso obtido pela consultora Briefing.com. Em dezembro, o vigor do mercado de trabalho americano surpreendeu o mercado, com 158.000 empregos privados criados em dados revisados para baixo.

"Os avanços em matéria de inflação melhoraram a situação econômica apesar de menores contratações e salários", cujas altas arrefecem, resumiu a economista-chefe da ADP, Nela Richardson, em um comunicado.

O aumento de salários estacionou em 7,2% para as pessoas que mudaram de emprego, o menor nível de aumento desde maio de 2021. No caso dos trabalhadores que conservaram seus postos de trabalho, o avanço foi de 5,2% em 12 meses frente aos 5,4% do mês anterior.

Os números gerais do emprego serão publicados na quinta-feira.

