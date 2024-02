O guardanapo em que foi assinado o acordo para o então garoto de 13 anos Lionel Messi jogar pelo Barcelona será leiloado em março por um preço inicial de 300 mil libras esterlinas (R$ 1,8 milhão na cotação atual), confirmou à AFP a casa de leilões britânica Bonhams.

"O guardanapo original com tinta azul, oferecido à Bonhams pelo empresário argentino Horacio Gaggiogli, será leiloado online de 18 a 27 de março", escreveu a empresa em um comunicado.

"Um dos documentos mais importantes da história do futebol é o famoso e único guardanapo em que foi escrita a promessa de contrato para a chegada de Lionel Messi aos 13 anos ao Barcelona", acrescentou a casa de leilões.

Este documento "mudou o destino tanto do clube como de Messi, que se tornou um dos melhores jogadores de todos os tempos", continua a Bonhams.

O guardanapo foi assinado por Carles Rexach, então secretário técnico do Barça, e os agentes Josep Maria Minguella e Horacio Gaggiogli.

"Em Barcelona, no dia 14 de dezembro de 2000 e na presença dos Srs. Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, se compromete sob sua responsabilidade, e apesar de algumas opiniões contrárias, a contratar o jogador Lionel Messi desde que mantenhamos os valores acordados", diz o texto escrito no guardanapo.

"Este é um dos objetos mais emocionantes que tive em minhas mãos. Sim, é um guardanapo de papel, mas é o famoso guardanapo que deu origem à carreira de Lionel Messi. Mudou a vida de Messi, o futuro do Barcelona e foi fundamental para posteriormente dar alguns dos momentos mais gloriosos do futebol aos milhares de torcedores em todo o mundo", explicou Ian Ehling, gerente da Bonhams.

Depois de deixar Rosário, sua cidade natal na Argentina, Messi jogou no time principal do Barcelona de 2004 a 2021, marcando 672 gols com a camisa 'blaugrana', o que o tornou o maior artilheiro da história do clube.

Considerado um dos melhores jogadores da história, o argentino conquistou 44 títulos na carreira e recebeu oito vezes o prêmio Bola de Ouro.

bur-mcd/jvb/cb/dd