Cortar o financiamento da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) terá "consequências catastróficas" para Gaza, disseram nesta quarta-feira (31, noite de terça em Brasília) os responsáveis de distintos órgãos das Nações Unidas em um comunicado conjunto.

"Retirar fundos da UNRWA é perigoso e resultaria no colapso do sistema humanitário em Gaza, com consequências humanitárias e de direitos humanos de grande alcance para o território palestino ocupado e em toda a região", diz o comunicado dos chefes dos órgãos que formam o Comitê Permanente entre Agências da ONU.

