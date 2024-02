O Arsenal subiu ao segundo lugar da Premier League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest (16º), nesta terça-feira (30), na abertura da 22ª rodada, em que o líder Liverpool recebe o Chelsea (9º), na quarta-feira.

Os 'Gunners' estão dois pontos atrás do Liverpool e três acima do atual campeão Manchester City, terceiro colocado com 43, que recebe o Burnley (19º) na quarta-feira e tem um jogo a menos, que será disputado no dia 20 de fevereiro, contra o Brentford.

No City Ground, o Arsenal dominou completamente a partida (teve mais de 75% da posse de bola), mas não se mostrou perigoso no primeiro tempo, com apenas um chute na direção do gol.

Os 'Gunners' foram mais precisos e ameaçadores após voltarem do vestiário, com o chute de Bukayo Saka desviado por Matt Turner (53') e um disparo de Gabriel Jesus na trave (57').

A perseverança dos dois atacantes foi então recompensada. Gabriel Jesus aproveitou um toque rápido de Oleksandr Zinchenko para entrar na área e marcar quase sem ângulo, com a ajuda involuntária do goleiro, que desviou a bola (65').

O brasileiro completou o seu trabalho com um passe decisivo para Saka, que marcou disparando um chute cruzado (72').

Taiwo Awoniyi, recuperado de lesão, reduziu a vantagem nos minutos finais depois de mostrar a sua força diante de William Saliba (89') e depois forçou o goleiro espanhol David Raya a fazer uma defesa salvadora nos acréscimos (90'+3).

O Arsenal tem duas vitórias em dois jogos em 2024 antes de receber o Liverpool no domingo.

- Fim da invencibilidade do Villa -

Também nesta terça-feira, o Aston Villa sofreu a primeira derrota em casa no campeonato desde fevereiro de 2023, diante do Newcastle (3-1). O resultado encerrou a série de 17 jogos sem perder na Premier League do clube de Birmingham.

O Arsenal foi o último time a vencer no Villa Park pelo campeonato, no dia 18 de fevereiro de 2023, por quatro a dois.

Os "Villans" disputaram então 17 partidas sem serem derrotados diante de seus torcedores, uma a menos que na série obtida na temporada 1976/77.

Nesta temporada, a equipe de Unai Emery bateu Brighton, Manchester City e Arsenal, entre outros, somando 28 pontos em 30 possíveis em casa.

Só o Sheffield United interrompeu essa sequência, com um empate em 1 a 1 em dezembro.

O Newcastle encerrou esta invencibilidade com uma dobradinha de Fabian Schär (32' e 36'), zagueiro suíço que não marcava na Premier League desde agosto de 2022. Os 'Magpies' ampliaram com um gol contra de Alex Moreno (52').

Ollie Watkins descontou (71'), dois minutos antes de ter um gol anulado por impedimento.

Na classificação, o Aston Villa se mantém em quarto, enquanto o Newcastle se beneficia da goleada do Brighton diante do Luton (4-0) para assumir o sétimo lugar, deixando para trás uma série de quatro derrotas consecutivas no campeonato.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Nottingham - Arsenal 1 - 2

Luton Town - Brighton 4 - 0

Fulham - Everton 0 - 0

Crystal Palace - Sheffield United 3 - 2

Aston Villa - Newcastle 1 - 3

- Quarta-feira:

(16h30) Tottenham - Brentford

Manchester City - Burnley

(17h15) Liverpool - Chelsea

- Quinta-feira:

(16h30) West Ham - AFC Bournemouth

(17h15) Wolverhampton - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 48 21 14 6 1 47 18 29

2. Arsenal 46 22 14 4 4 44 21 23

3. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

4. Aston Villa 43 22 13 4 5 44 30 14

5. Tottenham 40 21 12 4 5 44 31 13

6. West Ham 35 21 10 5 6 35 32 3

7. Newcastle 32 22 10 2 10 44 33 11

8. Brighton 32 22 8 8 6 38 37 1

9. Manchester United 32 21 10 2 9 24 29 -5

10. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

11. Wolverhampton 29 21 8 5 8 30 31 -1

12. Fulham 25 22 7 4 11 28 36 -8

13. AFC Bournemouth 25 20 7 4 9 28 39 -11

14. Crystal Palace 24 22 6 6 10 25 36 -11

15. Brentford 22 20 6 4 10 29 33 -4

16. Nottingham 20 22 5 5 12 27 40 -13

17. Luton Town 19 21 5 4 12 28 38 -10

18. Everton 18 22 8 4 10 24 28 -4

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 10 22 2 4 16 19 54 -35

