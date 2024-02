A Federação Internacional de Patinação (ISU) anunciou nesta terça-feira (30) o novo pódio da prova por equipes da patinação artística dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, com a Rússia passando do ouro para o bronze depois de perder os pontos obtidos por Kamila Valieva, suspensa por doping.

Com esta mudança, os Estados Unidos ficam com a medalha de ouro e o Japão leva a prata, com a equipe russa caindo do primeiro para o terceiro degrau do pódio.

Depois de dois anos do caso que começou com um exame antidoping positivo da jovem patinadora russa, realizado no final de 2021 mas cujo resultado foi revelado durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, o Comitê Olímpico Internacional (COI) poderá organizar a cerimônia de entrega das medalhas da competição, conforme prometeu nesta terça-feira, enquanto aguardava a decisão da ISU.

Apresentada como uma das estrelas dos Jogos de Inverno de 2022, Valieva, que então tinha 15 anos, fez o primeiro salto quádruplo feminino da história olímpica, levando a equipe russa à liderança da prova coletiva.

A decisão da ISU foi uma reação à suspensão retroativa de quatro anos imposta à patinadora pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que passa a contar a partir do dia 25 de dezembro de 2021 e que também anula seu título de campeã da Europa em 2022 e sua quarta posição na prova individual dos Jogos de Pequim.

cfe/dam/zm/cb/aa