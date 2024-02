A seleção da Argentina fará dois amistosos em março na China, contra Nigéria e Costa do Marfim, anunciou a Associação do Futebol Argentino (AFA) em seu site nesta terça-feira (30).

O time do técnico Lionel Scaloni vai enfrentar a Nigéria no estádio Olympics Sports Center, na cidade de Hangzhou, e depois pega a Costa do Marfim no Workers Stadium, em Pequim. As datas, ainda a confirmar, serão entre 18 e 26 de março.

Os jogos da atual campeã mundial servirão para o elenco liderado pelo astro Lionel Messi como preparação para a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre junho e julho.

Em novembro, Scaloni deixou em dúvida sua continuidade no comando da 'Albiceleste', uma situação que a imprensa argentina ligou, entre outras coisas, à organização do calendário de jogos planejado pela AFA.

Há duas semanas, após reunião com o presidente da federação, Claudio Tapia, o treinador confirmou que seguirá à frente da seleção pelo menos até a Copa América.

Em uma excursão anterior pela Ásia, em 2023, a Argentina venceu Austrália (2 a 0) e Indonésia (2 a 0) em Jacarta.

edm/llu/cb