O meio-campista croata Ivan Rakitic anunciou sua saída do Sevilla nesta terça-feira (30) para assinar com o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Rakitic "se desvinculou e encerrou sua segunda passagem como jogador do clube", informou o Sevilla em um comunicado.

Pouco depois, o próprio croata confirmou sua saída, dando a entender que tomou a decisão por não se sentir nos planos do técnico da equipe, Quique Sánchez Flores.

"Entendi que a ideia do novo treinador não é igual à minha", disse Rakitic em uma mensagem de despedida. "Minha ideia era voltar e ficar aqui até o último dia da minha carreira como jogador, mas eu nunca me permitiria ficar sentado, fazer cara feia", explicou.

Na atual temporada, o croata disputou 27 jogos, nos quais marcou dois gols e deu quatro assistências.

Ele encerra sua segunda passagem pelo Sevilla (2011-2014 e 2020-2024) com dois títulos da Liga Europa (2014 e 2023) no currículo e como o estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube (323 jogos).

Rakitic admitiu que recebeu várias propostas, mas optou por aceitar a do Al-Shabab porque se identificou com o projeto apresentado pela equipe saudita.

"É um projeto esportivo espetacular, uma equipe que quer crescer muito, um presidente jovem que quer fazer o clube e o futebol da Arábia crescerem. E o mais importante, acho que posso dar o melhor de mim em campo, principalmente fazer a equipe e a liga crescerem", concluiu.

