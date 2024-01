O Bayern de Munique criticou nesta segunda-feira (29) as "declarações não baseadas em fatos" sobre o futuro de Thomas Tuchel, enquanto várias especulações circulam na Europa sobre quem será o substituto de Xavi Hernández no comando do Barcelona.

"Não aceitamos mais tais declarações que não são baseadas em fatos dirigidas diretamente contra o nosso treinador, que vêm sempre da mesma fonte", afirmou o clube bávaro em um comunicado.

Segundo o canal Sky Sport Germany, Tuchel falou durante reunião no domingo com um grupo de torcedores do Bayern sobre a possibilidade de um dia voltar a treinar um clube fora da Alemanha.

"Sem dúvida, tentarei novamente a ir para o exterior", teria dito o ex-treinador de Paris Saint-Germain e Chelsea. "A Espanha tem um campeonato excepcional".

Tais comentários rapidamente abriram portas para especulações sobre o futuro do treinador, enquanto Xavi anunciou no último sábado que deixará o Barcelona ao final da temporada.

"Ele nunca falou sobre Xavi Hernández e seu sucessor, ao contrário do que foi afirmado mais tarde", escreve o Bayern, que lembra que Tuchel também respondeu a "perguntas gerais dos torcedores sobre a Espanha como país do futebol".

O clube bávaro ressalta que o treinador respondeu de forma mais geral às perguntas sobre suas experiências no exterior à frente de PSG (2018-2020) e Chelsea (2021-2022).

Tuchel é o técnico do Bayern de Munique desde março de 2023.

clp/apo/jde/hpa/cb/dd