Os favoritos Alexander Stubb e Pekka Haavisto passaram, neste domingo (28), ao segundo turno das eleições presidenciais na Finlândia, com cada um obtendo mais de um quarto dos votos, com apuração praticamente concluída.

O ex-primeiro-ministro Stubb obteve 27,1% dos votos, enquanto o ex-ministro das Relações Exteriores Haavisto conseguiu 25,8%, com mais de 99% dos votos apurados, segundo as autoridades eleitorais, o que significa que eles vão se enfrentar no segundo turno em 11 de fevereiro.

anh-jll/meb/eg/rpr