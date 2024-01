Oito combatentes afiliados ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), incluindo um líder local, morreram neste domingo (28) na província de Daraa, no sul da Síria, em confrontos com facções locais, indicou uma ONG.

A situação nesta província, onde começou a revolta contra o regime de Bashar al-Assad em 2011, permanece instável apesar do retorno das forças do regime em julho de 2018, após um acordo de reconciliação.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) registrou oito combatentes afiliados ao EI mortos neste domingo, entre eles "um alto líder, em confrontos violentos entre grupos locais e outro acusado de ser subordinado ao EI em Nawa".

O dirigente local morto, natural da mesma província, estava encarregado de "reforçar as relações entre células" do grupo ultrarradical no sul do país, acrescentou a ONG sediada no Reino Unido, que possui uma ampla rede de fontes na Síria.

"Oito terroristas do Daesh [acrônimo do EI em árabe] foram eliminados na cidade de Nawa, na província de Daraa, incluindo o suposto líder", informou a agência oficial síria Sana.

mam-jos/ila/eg/sag/ic/rpr