A seleção de Angola derrotou a Namíbia por 3 a 0 com uma dobradinha de Gelson Dala aos 38 e 42 minutos e um gol de Mabululu no segundo tempo (66') e se classificou neste sábado (27) em Bouaké, na Costa do Marfim, pela 3ª vez na história para as quartas de final da Copa Africana de Nações.

A partida terminou com dez homens em campo para cada seleção, após as expulsões do goleiro angolano Neblù (17') e do zagueiro-central namibiano Lubeni Haukongo (40').

Neblù impediu um gol por cobertura do zagueiro Gaspar mas avançou demais e foi expulso por colocar a mão na bola fora da área.

Apesar da desvantagem numérica, os jogadores do técnico Pedro Gonçalves abriram o placar numa bela jogada, em que Gilberto lançou nas costas da defesa para o capitão Fredy, que cruzou e encontrou o autor do gol, Gelson Dala.

Dois minutos depois, as coisas melhoraram ainda mais para Angola: o zagueiro da Namíbia Lubeni Haukongo recebeu o segundo cartão amarelo por cometer falta sobre Mabululu (40') e deixou as duas seleções com dez em campo.

E para a alegria da torcida angolana, em uma cobrança de falta aos 42 minutos, Fredy colocou a bola na cabeça de Dala, que ampliou. O angolano se tornou o vice-artilheiro do torneio, atrás do guineense Emilio Nsue (5 gols), que joga neste domingo contra a Guiné.

No segundo tempo, Mabululu marcou o terceiro gol de Angola com um chute certeiro (66') fechando o placar.

Nos acréscimos, Angola ainda teve a chance de marcar o quarto: Zito Luvumbo arriscou mas a bola bateu no travessão.

Depois de 2008 e 2010, com a seleção da geração que disputou a única Copa do Mundo do país, em 2006 na Alemanha, os "Palancas Negras" disputarão uma vaga inédita nas semifinais contra o vencedor do outro duelo deste sábado, entre Camarões e Nigéria, que começa às 17h.

