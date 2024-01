Bombeiros estão combatendo um incêndio florestal neste sábado (27) no Parque Nacional Los Alerces, na Patagônia argentina, que já devastou quase 600 hectares em meio às altas temperaturas de verão, informou a agência oficial Télam.

Brigadistas e pessoal da província de Chubut trabalham para evitar que as chamas atinjam as comunidades próximas de Esquel e Trevelin, cerca de 2.000 km a sudoeste de Buenos Aires.

"O fogo está fora de controle", declarou Mario Cárdenas, chefe do departamento de Incêndios, Comunicações e Emergências (ICE) do parque, declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2017.

Ele afirmou que a área afetada pelo incêndio, que começou na noite de quinta-feira, passou de cerca de 65 para 577 hectares de florestas, já saindo da jurisdição do parque.

As condições para controlá-lo "são adversas porque continuamos com muito vento e temperatura alta. Isso nos dificulta bastante nas tarefas", destacou Cárdenas.

A Télam disse que o fogo, localizado na área do arroio Centinela na altura da baía Rosales do lago Futalaufquen, consumiu floresta nativa e queimou espécies como faia-antártica, laura (Schinus patagonicus), bambu-chileno e lenga.

No Instagram, o Parque Nacional Los Alerces informou que, na noite de sexta, um drone sobrevoou a área para avaliar o avanço do fogo, e equipes de bombeiros de Esquel, com cerca de 37.000 habitantes, e Trevelin, com cerca de 8.000, "estão presentes protegendo as populações próximas ao incêndio".

O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) relatou temperaturas recordes de mais de 40°C nos últimos dias na Patagônia argentina.

bur-ad/dg/ic/rpr