O Real Madrid assumiu a liderança do campeonato espanhol depois de vencer fora de casa o Las Palmas por 2 a 1 neste sábado (27), pela 22ª rodada.

O Las Palmas abriu o placar com um gol de Javi Muñoz (53'), mas Vinicius Junior empatou (65') e Aurélien Tchouaméni fez 2 a 1 na reta final (84') garantindo o triunfo que permitiu ao Real Madrid ultrapassar o Girona no topo da tabela.

A equipe catalã, agora dois pontos abaixo dos 'merengues', visita o Celta no domingo com a possibilidade de recuperar a liderança.

A vitória deste sábado é um impulso para o Real Madrid antes de disputar o jogo adiado da 20ª rodada, fora de casa contra o Getafe, na quinta-feira.

No início o Las Palmas deteve o Real Madrid, que jogou sem o suspenso Jude Bellingham e que só acelerou depois de ficar atrás no marcador.

"Depois de abrir o placar, o Real Madrid deu um passo à frente, nos colocou para trás criando chances e no final eles conseguiram virar", lamentou Javi Muñoz em entrevista ao Movistar+ após o jogo.

"A verdade é que o gol sofrido mudou a dinâmica", reconheceu na coletiva de imprensa o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, para quem "não foi um jogo espetacular, mas foi bom".

A equipe 'merengue' tentou surpreender no primeiro tempo com bolas longas nas costas dos defensores do Las Palmas, buscando as jogadas de Vinicius e Rodrygo.

Enquanto isso os anfitriões tentavam avançar com a posse de bola, mas sem levar muito perigo à defesa adversária.

- Gols só no 2º tempo -

O time 'canario' acelerou seu jogo no segundo tempo, com mais verticalidade para tentar surpreender.

Num contra-ataque rápido, Sandro avançou pela direita para colocar a bola na área onde Javi Muñoz apareceu para marcar (53').

O gol foi o sinal para o Real Madrid dar mais intensidade ao seu jogo, pressionando e tentando se recuperar no campo adversário em busca do gol do empate.

"O gol do Las Palmas no deu um empurrão para que colocássemos mais pressão sem bola e sermos mais eficazes no ataque", disse Ancelotti.

O novo ritmo do Real Madridrendeu frutos. Vinicius Junior deu um toque por cobertura na saída de Valles mas a bola subiu demais (65').

No minuto seguinte ele aproveitou uma bola nas costas da defesa adversária lançada por Eduardo Camavinga e chutou cruzado, empatando o placar (66').

Mais tranquilo após o empate, o Real Madrid continuou pressionando em busca do segundo gol que veio quase no fim.

Tchouaméni, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Camavinga (81'), desviou de cabeça um escanteio para o fundo da rede de Valles (84') garantindo a vitória.

Nos minutos finais, o Real Madrid recuou para defender o resultado e garantir três pontos cruciais.

Na primeira partida do dia, a Real Sociedad não conseguiu passar de um empate em 0 a 0 com o Rayo Vallecano.

--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Almería - Alavés 0 - 3

- Sábado:

Real Sociedad - Rayo Vallecano 0 - 0

Las Palmas - Real Madrid 1 - 2

Barcelona - Villarreal

(17h00) Mallorca - Betis

- Domingo:

(10h00) Celta Vigo - Girona

(12h15) Cádiz - Athletic Bilbao

(14h30) Sevilla - Osasuna

(17h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Getafe - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 21 17 3 1 45 14 31

2. Girona 52 21 16 4 1 51 25 26

3. Barcelona 44 20 13 5 2 40 24 16

4. Atlético de Madrid 41 20 13 2 5 40 23 17

5. Athletic Bilbao 41 21 12 5 4 38 21 17

6. Real Sociedad 36 22 9 9 4 32 21 11

7. Valencia 32 21 9 5 7 27 24 3

8. Las Palmas 31 22 9 4 9 22 19 3

9. Betis 31 21 7 10 4 24 24 0

10. Getafe 26 20 6 8 6 26 28 -2

11. Alavés 26 22 7 5 10 22 27 -5

12. Osasuna 25 20 7 4 9 25 31 -6

13. Rayo Vallecano 24 21 5 9 7 18 26 -8

14. Villarreal 20 21 5 5 11 28 42 -14

15. Mallorca 20 21 3 11 7 19 25 -6

16. Celta Vigo 17 21 3 8 10 21 31 -10

17. Sevilla 16 21 3 7 11 26 35 -9

18. Cádiz 15 21 2 9 10 15 31 -16

19. Granada 11 21 2 5 14 22 42 -20

20. Almería 6 22 0 6 16 21 49 -28

./bds/gr/pm/iga/aam