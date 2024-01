A Apple assumiu o primeiro lugar nas vendas de smartphones no mercado chinês pela primeira vez no ano passado, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (26), apesar da crescente concorrência de fabricantes nacionais, como a Huawei.

A quota de mercado da gigante tecnológica americana na segunda maior economia do mundo situou-se em 19%, segundo o fornecedor de dados do setor Canalys.

As suas vendas em 2022 foram afetadas pelo corte da produção nas fábricas, consequência da política "covid zero" do país, e pela postura endurecida de Pequim em relação à empresa.

No ano passado, veículos de comunicação afirmaram que os funcionários de certas agências governamentais chinesas foram instruídos a não usar iPhones no trabalho, devido a preocupações com a proteção de dados.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse em setembro que não existia tal proibição, mas observou que alguns relatórios revelaram "incidentes de segurança relacionados a telefones celulares da Apple".

Três fabricantes nacionais, Vivo, Oppo e Honor, ficaram atrás da Apple no ano passado, com quotas de mercado na China de 16% cada.

Houve também o ressurgimento da Huawei, gigante chinesa que os Estados Unidos acusaram de espionar para o governo chinês.

No quarto trimestre "retornou ao top 5 do mercado de smartphones da China continental, após dez trimestres", segundo Lucas Zhing, analista da Canalys.

