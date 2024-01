O julgamento do espetacular roubo de joias da estrela de reality show americana Kim Kardashian, ocorrido em 2016, foi marcado para 2025 na França, com 12 acusados no banco dos réus, de acordo com uma intimação enviada aos advogados dos assaltantes e à qual a AFP teve acesso.

O processo, tido como o maior assalto cometido na França contra um indivíduo em duas décadas será realizado no tribunal de Paris entre 28 de abril e 23 de maio de 2025, de acordo com este documento.

Na madrugada de 3 de outubro de 2016, vários homens — alguns deles vestidos de policiais — entraram no quarto luxuoso de um hotel no qual a empresária se hospedou em Paris por ocasião da Semana de Moda da capital francesa.

Os assaltantes roubaram joias avaliadas em mais de seis milhões de dólares (quase 21 milhões de reais na cotação da época) e que, em sua maioria, nunca foram encontradas.

Dois dos invasores apontaram armas para a cabeça de Kim e um deles, segundo seu relato à polícia, falou com ela em inglês com "um forte sotaque francês" para que tirasse o anel que estava usando.

Depois disso, a amarraram, amordaçaram e a trancaram no banheiro.

Enquanto isso, três homens aguardavam na recepção e outro em frente ao hotel, dentro de um carro.

Os 10 supostos membros do grupo serão julgados por roubo ou sequestro de Kim, um responderá por planejamento criminoso e um 12º por crime ligado à legislação sobre armas.

mdh/tjc/acc/yr