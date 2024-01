O Real Madrid, envolvido em uma polêmica de arbitragem após sua última vitória no Campeonato Espanhol, visita o Las Palmas no sábado pela 22ª rodada para seguir na cola do líder Girona, que no dia seguinte encara o Celta de Vigo fora de casa já sem precisar dividir as atenções com a Copa do Rei.

Um ponto atrás do Girona depois de vencer o lanterna Almería no último fim de semana, em jogo que teve o VAR como protagonista, o Real Madrid (2º) busca mais uma vitória para não perder de vista a liderança.

Vencer o Las Palmas seria a melhor maneira para o time merengue encarar na próxima quinta-feira o jogo adiado da 20ª rodada contra o Getafe, que pode levar a equipe definitivamente para a ponta da tabela.

- Girona com foco total em LaLiga -

O Girona, que no último domingo agravou a crise do Sevilla (17º) com uma goleada por 5 a 1, visita o Celta (16º) a fim de virar a página depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Rei na quarta-feira, com derrota para o Mallorca, a segunda da equipe na temporada.

"Precisamos nos levantar e pensar que, com humildade, somos um time que trabalha bem e lutaremos pela liderança", disse o técnico Míchel Sánchez, após a queda na Copa.

"Nosso objetivo primordial nesta campanha era permanecer na primeira divisão e já conseguimos. Agora queremos ir para as competições europeias", acrescentou.

O time catalão terá pela frente o Celta, que precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e que também já não disputa a Copa do Rei.

- Barcelona busca reação -

Oito pontos atrás do Girona, mas com um jogo a menos, o Barcelona (3º) recebe o Villarreal (14º) no sábado em busca de uma reação após a eliminação na Copa do Rei.

O time 'blaugrana' foi derrotado nas quartas de final pelo Athletic Club (4 a 2) na quarta-feira, apenas dez dias depois de perder para o Real Madrid a decisão da Supercopa da Espanha (4 a 1).

"Precisamos vencer no sábado. O time vai se reerguer ganhando jogos. Temos que focar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões", disse o técnico do Barça, Xavi Hernández, depois da derrota para o Athletic.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Almería - Alavés

- Sábado:

(10h00) Real Sociedad - Rayo Vallecano

(12h15) Las Palmas - Real Madrid

(14h30) Barcelona - Villarreal

(17h00) Mallorca - Betis

- Domingo:

(10h00) Celta Vigo - Girona

(12h15) Cádiz - Athletic Bilbao

(14h30) Sevilla - Osasuna

(17h00) Atlético de Madrid - Valencia

- Segunda-feira:

(17h00) Getafe - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 52 21 16 4 1 51 25 26

2. Real Madrid 51 20 16 3 1 43 13 30

3. Barcelona 44 20 13 5 2 40 24 16

4. Atlético de Madrid 41 20 13 2 5 40 23 17

5. Athletic Bilbao 41 21 12 5 4 38 21 17

6. Real Sociedad 35 21 9 8 4 32 21 11

7. Valencia 32 21 9 5 7 27 24 3

8. Las Palmas 31 21 9 4 8 21 17 4

9. Betis 31 21 7 10 4 24 24 0

10. Getafe 26 20 6 8 6 26 28 -2

11. Osasuna 25 20 7 4 9 25 31 -6

12. Alavés 23 21 6 5 10 19 27 -8

13. Rayo Vallecano 23 20 5 8 7 18 26 -8

14. Villarreal 20 21 5 5 11 28 42 -14

15. Mallorca 20 21 3 11 7 19 25 -6

16. Celta Vigo 17 21 3 8 10 21 31 -10

17. Sevilla 16 21 3 7 11 26 35 -9

18. Cádiz 15 21 2 9 10 15 31 -16

19. Granada 11 21 2 5 14 22 42 -20

20. Almería 6 21 0 6 15 21 46 -25

