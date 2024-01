A Argentina conquistou sua primeira vitória no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano para os Jogos de Paris-2024, nesta quarta-feira (24) na Venezuela, ao vencer o Peru por 2 a 0, com gols de Thiago Almada, de pênalti, e de Luciano Gondou.

A seleção Sub-23 do técnico Javier Mascherano havia estreado no último domingo com um empate em 1 a 1 com o Paraguai neste torneio, que garante duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos.

Aos 53 minutos, Almada converteu um pênalti sofrido por Valentín Barco, que havia sido derrubado por Álvaro Rojas na área, após um dos seus avanços pela esquerda.

Na reta final, o camisa 10 deu uma assistência para Gondou, que pouco depois de entrar em campo, garantiu a vitória (87').

O Paraguai, que mais cedo venceu o Uruguai por 4 a 3, e a Argentina lideram o Grupo B com quatro pontos cada; enquanto o Peru permanece com três. O Uruguai e o Chile, que descansou nesta quarta-feira, ainda não pontuaram.

A equipe de Mascherano mostrou sua melhor versão no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia, quando surgiam jogadas envolvendo o trio Cristian Medina, Pablo Solari e o campeão da Copa do Catar-2022, Almada.

Uma triangulação entre Almada e Medina originou a primeira grande chance da Argentina, que terminou com um chute do meia do Boca Juniors interceptado pelo goleiro Diego Romero.

Em outra tentativa, Medina ficou cara a cara com Romero mas o arqueiro venceu o duelo.

O domínio albiceleste continuou e Santiago Castro, aos 33 minutos, chegou a comemorar após receber uma bola de Solari em uma cobrança de escanteio e mandar para a rede. Porém, o lance foi anulado devido a um impedimento questionável de Solari, o que provocou muita reclamação dos jogadores argentinos.

A Albiceleste seguiu procurando brechas após o intervalo: Solari, de meia-distancia, e Almada com um cruzamento letal que Castro não desviou por poucos centímetros levaram perigo.

Até que Barco sofre o pênalti. Almada converteu com um chute rasteiro, à direita do goleiro Romero, que pulou para a esquerda.

Com a vantagem, a Argentina ganhou tranquilidade diante do Peru, que havia vencido o Chile por 1 a 0 na estreia.

A equipe de José Guillermo 'Chemo' del Solar sequer ameaçou empatar. E ainda houve tempo para Gondou, que havia entrado cinco minutos antes, marcar seu segundo gol na competição.

