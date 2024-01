O Vaticano, cuja história é abalada por escândalos financeiros, anunciou, nesta quarta-feira (24), a criação de um mecanismo que permite a denúncia de anomalias ou irregularidades com o objetivo de lutar contra a corrupção e a fraude.

Esse serviço, que começará a funcionar em 1º de fevereiro, possibilitará a denúncia de anomalias no uso de recursos financeiros ou materiais, irregularidades em licitações e atos de corrupção.

Qualquer funcionário ou colaborador poderá denunciar as anomalias por escrito ou através de um e-mail, tendo como destinatário o Escritório do Auditor Geral, que lidera o organismo anticorrupção do Vaticano.

As denúncias não poderão ser anônimas, sob pena de serem improcedentes, e o escritório do Auditor Geral irá garantir a confidencialidade do conteúdo e o anonimato de quem fez a denúncia, exceto para fins de investigação ou atividade judicial.

A denúncia ética ("whistleblowing", em inglês) é "um dos instrumentos mais eficazes de combate à corrupção, previsto, entre outros, na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, à qual a Santa Sé aderiu em 2016", destacou o comunicado.

