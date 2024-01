O atacante mexicano Javier 'Chicharito' Hernández acertou seu retorno ao futebol do país como reforço do Chivas Guadalajara para o torneio Clausura-2024, depois de mais de 13 anos jogando no exterior.

"É oficial! 'Chicharito' está de volta ao 'Rebaño'", anunciou o Chivas em suas redes sociais nesta quarta-feira (24).

Em um vídeo publicado pelo clube, o atacante já aparece com o uniforme do time de Guadalajara e seu característico número 14.

'Chicharito', de 35 anos, retorna à equipe que deixou em 2010 para se transferir ao Manchester United. No futebol europeu, também teve passagens por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham e Sevilla.

Seu último clube foi o LA Galaxy, dos Estados Unidos, onde estava desde 2020.

Ao longo da carreira, 'Chicharito' foi campeão da Premier League duas vezes pelo United (2011 e 2013), do Mundial de Clubes pelo Real Madrid (2014) e da Liga Europa pelo Sevilla (2020).

Pela seleção mexicana, da qual é o maior artilheiro histórico (52 gols em 109 jogos), disputou as Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018.

