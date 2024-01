A Tunísia consumou seu fracasso na Copa Africana de Nações (CAN) ao ser eliminada na fase de grupos com um melancólico empate em 0 a 0 com a África do Sul nesta quarta-feira (24) em Korhogo, na Costa do Marfim.

As 'Águias de Cartago' terminaram na lanterna do Grupo E com apenas 2 pontos, enquanto os sul-africanos avançam às oitavas de final na segunda posição, com 4 pontos.

O líder da chave foi o Mali (5 pontos), depois do empate sem gols em jogo simultâneo com Namíbia (3ª, 4 pontos), que fez história ao se classificar pela primeira vez à fase de eliminação direta da competição.

Os namibianos se garantiram como um dos quatro melhores terceiros colocados entre os seis grupos.

