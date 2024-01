Os serviços de inteligência militar da Ucrânia afirmaram, nesta quarta-feira (24), que não têm “informações confiáveis” sobre os passageiros do avião russo derrubado, que segundo Moscou transportava 65 prisioneiros ucranianos. Também indicaram que tinham prevista uma troca de presos com a Rússia que não se realizou.

“Atualmente não possuímos informações confiáveis e completas sobre as pessoas que viajavam a bordo do avião, nem sobre seu número”, disse a inteligência ucraniana.

“Estava prevista uma troca de prisioneiros para hoje, mas não aconteceu”, acrescentou, garantindo que a Ucrânia “não havia sido informada” da necessidade de garantir a segurança do espaço aéreo na área.

Moscou acusou Kiev de derrubar uma aeronave militar russa na região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, com 65 presos ucranianos a bordo, que seriam trocados por prisioneiros de guerra russos.

De acordo com o ministério de Defesa russo, não houve sobreviventes na queda do avião, ocorrida a 45 km da fronteira com a Ucrânia.

Segundo os russos, os ucranianos lançaram dois mísseis a partir de um sistema de defesa antiaérea localizado na região de Kharkiv para derrubar a aeronave de transporte militar Il-76 e depois poder “acusar a Rússia”.

O governo ucraniano, por sua vez, pediu que não fossem tiradas “conclusões apressadas”.

bur-led/am/acc/es/ic/mvv