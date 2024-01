PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA ELEIÇÕES: Trump se aproxima do duelo com Biden após vencer primárias de New Hampshire

ARGENTINA GREVE: Milei enfrenta primeira greve geral na Argentina, 45 dias após a posse

ISRAEL-HAMAS: Israel bombardeia sul de Gaza e ordena evacuação parcial de Khan Yunis

=== EUA ELEIÇÕES ===

MANCHESTER:

Trump se aproxima do duelo com Biden após vencer primárias de New Hampshire

Donald Trump derrotou Nikki Haley na terça-feira (23) nas primárias republicanas em New Hampshire, o que abre seu caminho em busca de um segundo mandato nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos contra o democrata Joe Biden.

EUA eleições política

MANCHESTER:

Cinco conclusões das primárias de New Hampshire

Donald Trump caminha imparável para uma indicação republicana para a eleição presidencial americana, ao vencer as primárias de New Hampshire na terça-feira (23), uma vitória que deixa sua rival, Nikki Haley, em uma posição muito difícil.

EUA política eleições primárias NewHampshire

=== ARGENTINA GREVE ===

BUENOS AIRES:

Milei enfrenta primeira greve geral na Argentina, 45 dias após a posse

O presidente argentino, Javier Milei, enfrenta nesta quarta-feira(24) a primeira greve geral em apenas 45 dias de governo, contra seu rígido ajuste fiscal e um gigantesco plano de reformas de leis e normas que vigoram há décadas.

sindicatos Argentina governo greve manifestação

=== ISRAEL HAMAS ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia sul de Gaza e ordena evacuação parcial de Khan Yunis

Os bombardeios israelenses continuam nesta quarta-feira (24) na Faixa de Gaza, onde morreram ao menos 125 pessoas, segundo o Hamas, e o Exército israelense ordenou evacuar parcialmente a cidade de Khan Yunis, epicentro dos combates no território palestino.

Gaza palestinos conflito Hamas Israel

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRUMADINHO:

Cinco anos depois, Brumadinho ainda sente trauma de colapso de barragem

Nathália de Oliveira fazia uma pausa durante seu estágio na Vale quando percebeu uma nuvem de pássaros no céu e sentiu o chão tremer sob seus pés.

meio-ambiente minas Brasil desastre

-- EUROPA

MOSCOU:

Avião russo com 65 prisioneiros ucranianos cai sem deixar sobreviventes

Um avião de transporte militar russo Il-76 com 65 prisioneiros de guerra ucranianos a bordo caiu, nesta quarta-feira (24), em uma região que faz fronteira com a Ucrânia, matando todos a bordo, disseram as autoridades locais.

conflito Rússia prisioneiros Ucrânia

BRUXELAS:

UE lança 'aliança de portos' contra tráfico de drogas

A União Europeia (UE) lança nesta quarta-feira (24) na cidade belga de Antuérpia, principal porta de entrada da cocaína no continente, uma "aliança de portos" para harmonizar as medidas de segurança contra o tráfico de droga e combater a infiltração de redes criminosas.

UE Bélgica portos Holanda crime narcotráfico

BERLIM:

Maquinistas de trem iniciam greve sem precedentes na Alemanha

Os maquinistas de trens iniciaram, nesta quarta-feira (24), a greve mais longa nas ferrovias alemãs, que paralisará o tráfego durante seis dias e custará centenas de milhões de euros à maior economia da Europa.

sindicatos inflação trabalho transporte greve Alemanha

-- ÁSIA

SEUL:

Pyongyang dispara mísseis na direção do Mar Amarelo, diz Exército sul-coreano

A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro contra o Mar Amarelo nesta quarta-feira (24), informou o Exército sul-coreano, em meio à crescente preocupação com a posição endurecida de Pyongyang.

conflito CoreiaSul CoreiaNorte armamento

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Iraque denuncia 'escalada' após ataques dos EUA contra grupos pró-Irã

O Iraque denunciou nesta quarta-feira (24) uma "escalada irresponsável" das hostilidades após bombardeios dos Estados Unidos contra grupos armados pró-Irã em seu território, lançados em resposta aos recorrentes ataques sofridos por soldados americanos nesse país.

EUA Iraque conflito

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE busca blindar sua tecnologia e interesses econômicos da China

A União Europeia apresentou esta quarta-feira um pacote de propostas para melhor coordenar a proteção das suas tecnologias e infraestruturas críticas e evitar que caiam nas mãos de um rival geopolítico da estatura da China.

UE China segurança ciência investimento patentes empresas

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

