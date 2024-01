Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta terça-feira, em um mercado que continua mais preocupado com a demanda mundial do que com eventuais problemas de oferta.

O preço do Brent para entrega em março caiu 0,63%, a US$ 79,55, e o WTI para o mesmo mês cedeu 0,52%, a US$ 74,37.

Para Stephen Schork, do Schork Group, os operadores buscam um preço do barril do WTI em torno de US$ 70. “Enquanto não houver uma interrupção no fornecimento, uma verdadeira perturbação ou a paz entre Israel e o Hamas, seguiremos nessas margens”, previu.

