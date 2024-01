A Argélia foi eliminada na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN), pela segunda edição consecutiva, numa terça-feira em que Gana não jogou mas em que viu desaparecerem suas pequenas chances matemáticas de avançar às oitavas de final.

O fiasco argelino veio com uma derrota por 1 a 0 para a surpreendente Mauritânia, em Bouaké, na Costa do Marfim.

"Ninguém pensava na Mauritânia, mas o futebol é assim, é cheio de surpresas. É uma recompensa por todo o nosso trabalho", comemorou o técnico da Mauritânia, Amir Abdou, ao Canal Plus África.

É um novo fracasso para a equipe de Djamel Belmadi e para a geração liderada por Riyad Mahrez. A seleção campeã africana de 2019 já havia decepcionado na CAN-2022, quando terminou em último lugar no seu grupo.

Os argelinos tampouco conseguiram se classificar para a Copa do Mundo do Catar naquele ano.

Esta Copa Africana deveria ter sido a ressurreição da equipe, mas as 'Raposas do Deserto' mostraram mais uma vez a sua pior versão.

A Argélia precisava vencer este jogo, depois dos empates nos duelos anteriores, com Angola (1-1) e Burkina Faso (2-2). Mas, longe disso, acabou perdendo por 1 a 0 com gol de Mohamed Dellah Yaly aos 37 minutos.

No grupo D, apenas a Argélia não conseguiu a classificação para as oitavas.

A Mauritânia (3ª, 3 pontos), que até agora nunca havia vencido uma partida na CAN, estará nas oitavas como um dos melhores terceiros colocados.

À frente, Angola (1ª, 7 pontos) venceu o grupo ao derrotar por 2 a 0 a seleção de Burkina Faso (2ª, 4 pontos), que também se classificou apesar da derrota.

Os gols angolanos foram marcados por Mabululu (36') e Zini (90'+2).

- Camarões se classifica no sufoco -

No outro grupo encerrado nesta terça-feira, o C, a seleção de Camarões esteve à beira do desastre mas conseguiu sobreviver, com uma vitória dramática de virada (3-2) contra Gâmbia, em Bouaké.

Karl Toko-Ekambi abriu o placar para os camaroneses no início do segundo tempo (56'), mas a Gâmbia surpreendeu e marcou com Ablie Jallow (72') e Ebrima Colley (85').

Na reta final, Camarões evitou o desastre com um gol contra de James Gomez (87') e virou nos acréscimos pelos pés de Christopher Wooh (90'+1).

Os 'Leões Indomáveis, cinco vezes campeões da CAN - a última em 2017 -, tinham somado apenas um ponto nos dois primeiros jogos e o duelo contra a Gâmbia era de vida ou morte.

Com a vitória, a equipe avança para as oitavas de final como segunda colocada do Grupo C, liderado pelo atual campeão Senegal, já classificado desde a segunda rodada.

Nesta terça-feira, os senegaleses garantiram 100% de aproveitamento na fase de grupos com a vitória por 2 a 0 sobre a Guiné, que com os mesmos 4 pontos de Camarões se classificou como um dos melhores terceiros colocados entre todas as chaves do torneio.

Os gols do Senegal sobre a Guiné foram marcados no segundo tempo por Krepin Diatta (61') e Iliman Ndiaye (90').

A Gâmbia, com três derrotas em três jogos, foi eliminada.

eba/dr/ol/cb/dd/aam