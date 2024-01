O pivô do Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, foi suspenso por 25 jogos após ser reprovado em um exame antidoping, informou a NBA nesta terça-feira (23).

Thompson foi suspenso sem remuneração depois que vestígios do hormônio do crescimento ibutamoren e de um suplemento para melhorar o desempenho muscular, SARM LGD-4033, foram encontrados em seu organismo.

Thompson começará a cumprir sua suspensão nesta quarta-feira, quando o Cleveland enfrentar o Milwaukee Bucks.

Aos 32 anos, o pivô está em sua segunda passagem no Cleveland, após retornar ao time vindo do Los Angeles Lakers no ano passado. O jogador passou nove temporadas no Cleveland, de 2011 a 2020, fazendo parte da equipe que foi campeã da NBA na temporada 2015-2016.

Depois vieram passagens por Boston, Sacramento, Indiana, Chicago e Los Angeles antes de retornar aos Cavaliers em setembro passado com um contrato de um ano.

