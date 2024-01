Um avião militar russo, que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, caiu nesta quarta-feira (24/1) na região de Belgorod, localizada na fronteira com a Ucrânia. A informação foi anunciada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Ao todo, 74 passageiros estavam a bordo, entre os prisioneiros, membros da tripulação e acompanhantes.

"Por volta de 11h em Moscou (5h00 em Brasília), um avião Il-76 caiu na região de Belgorod (…) A bordo estavam 65 prisioneiros do Exército ucraniano, transferidos para a região de Belgorod para uma troca, seis tripulantes e três acompanhantes", afirmou o Ministério da Defesa.

