Em seu segundo amistoso de pré-temporada, o Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez perdeu por 1 a 0 para o FC Dallas nesta segunda-feira (22) e ainda não marcou nenhum gol em sua preparação para a próxima temporada da MLS.

O atacante colombiano-americano Jesús Ferreira marcou o único gol do jogo aos 3 minutos, no estádio Cotton Bowl, em Dallas, Texas.

Messi e Suárez, que estreou na sexta-feira pelo Inter no empate em 0 a 0 contra a seleção de El Salvador, foram muito atuantes em seus 64 minutos de jogo, mas faltou acerto para estrearem nesta pré-temporada balançando as redes.

'El Pistolero', principal reforço do Inter para a Liga Norte-Americana (MLS) e as outras três competições em jogo, fez um gesto de aborrecimento a caminho do banco devido às oportunidades desperdiçadas.

Assim como na sexta-feira em San Salvador, o técnico Gerardo Martino escalou um time titular com seu núcleo de veteranos formado por Messi, Suárez e os outros dois ex-jogadores do Barcelona, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Sob um forte frio no gigantesco Cotton Bowl, o Dallas abriu o placar logo no início. Paul Arriola aproveitou uma bola perdida por Alba e tocou para chegada de Ferreira, que ajeitou a bola na área e marcou com um chute cruzado.

Em vantagem no placar, o Dallas se fechou em seu campo e dificultou a circulação da bola do Inter, cujas chances no primeiro tempo passaram pelos pés de Messi.

Aos oito minutos, o argentino tentou marcar um gol olímpico em uma cobrança de escanteio envenenada que colocou o goleiro holandês Maarten Paes em sérios apuros.

O craque da 'Albiceleste' teve sua melhor chance quatro minutos depois, quando um passe de Busquets o deixou na frente de Paes, que desviou o chute de Messi com uma grande defesa.

O capitão do Inter tentou então ativar sua temível ligação com Suárez, a quem deu uma grande assistência nas costas da defesa que o atacante uruguaio finalizou de primeira, para fora.

Ao contrário de sexta-feira, Martino manteve Messi e Suárez em campo após o intervalo. O argentino tentou novamente aos 55 minutos com um chute de pé esquerdo de fora da área que Paes desviou.

Sem as suas estrelas, o Inter não preocupou o gol adversário e agora vai focar na preparação da sua excursão asiática, que terá início na Arábia Saudita contra o Al Hilal (29 de janeiro) e o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo (1º de fevereiro).

