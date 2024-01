O Tajiquistão, estreante na Copa da Ásia, derrotou o Líbano por 2 a 1 nesta segunda-feira (22) e se classificou para as oitavas de final do torneio como segundo colocado do Grupo A, atrás do anfitrião e atual campeão, o Catar.

E a vitória veio de virada, com gols nos minutos finais de Parvizdzhon Umarbaev (80') e Nuriddin Khamrokulov (90'+2).

Antes, a seleção libanesa, que terminou o duelo com um jogador a menos pela expulsão de Kassem El Zein (56'), havia saído na frente marcando com Bassel Jradi (47').

Em jogo simultâneo, a seleção catari derrotou a China por 1 a 0, com gol do meia Hassan Al Haydos (66').

Os dois primeiros de cada um dos seis grupos avançam às oitavas de final, além dos quatro melhores terceiros.

O Catar terminou na liderança com 100% de aproveitamento, enquanto o Tajiquistão foi o segundo com uma vitória, um empate e uma derrota.

A China, terceira com 2 pontos, precisa esperar os resultados dos demais grupos para saber se segue na competição.

