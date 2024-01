Um músico americano de 22 anos chamado Zeddy Will organizou um chá de bebê conjunto para cinco mulheres que ele engravidou. Uma de suas parceiras, Lizzy Ashliegh, fez publicações no TikTok mostrando os convites da festa, que foi realizada no último dia 14, além de registros da celebração. Além de Lizzy, as outras mulheres são Bonnie B, Kay Merie, Jylene Vila e Iyanla Kalifa Galletti.

“Acho que agora somos esposas irmãs”, diz a legenda do vídeo, referindo-se a um programa americano que acompanha a vida de uma família poligâmica. Ao New York Post, Lizzy contou que as cinco parceiras vivem bem e que se aceitaram porque é melhor para os bebês crescerem em uma "grande família".”Não vamos arruinar a vida de nossos bebês! Nossas famílias aceitaram isso”, afirmou.

O co-gerente de Will disse ao The New York Post: “A sociedade mudou e, por sua vez, também a dinâmica moderna dos relacionamentos. A essência está em redefinir os relacionamentos pessoalmente, rompendo com a abordagem de tamanho único e com as pressões sociais para se conformar. "

No entanto, a internet estranhou o comportamento. “Isso é constrangedor, não vou mentir”, escreveu um usuário do TikTok. “Parece que metade de vocês não conseguiu nem terminar o ensino médio”, criticou outro.

Os internautas também suspeitaram da veracidade do vídeo. “Não sei, mas por que toda a barriga deles parece falsa… algumas partes parecem redondas, outras parecem amassadas”, duvidou alguém. “Ouvi dizer que não é real, é um vídeo feito para a música que está tocando”, disse outra pessoa.