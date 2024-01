Com direito a "pneu" no terceiro set, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, despachou o sérvio Miomir Kecmanovic (60º) nesta segunda-feira (22) e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-0, em uma hora e 48 minutos na Rod Laver Arena.

"Fiz praticamente tudo de maneira perfeita. Eu me sinto cada vez melhor, a cada dia, espero que continue", disse o espanhol de 20 anos após a partida.

Em uma atuação de gala, Alcaraz conseguiu 43 'winners' e aproveitou cinco dos nove break points que teve a favor.

Seu próximo adversário será o alemão Alexander Zverev (6º), sobrevivente de uma dura batalha de cinco sets contra o britânico Cameron Norrie (22º), com parciais de 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 e 7-6 (10/3), em quatro horas.

Zverev, que vai disputar quartas de final de Grand Slam pela 11ª vez, venceu Alcaraz em quatro dos sete confrontos anteriores entre ambos. O último deles foi na fase de grupos do ATP Finals, em novembro, com vitória do alemão.

- Medvedev encara Hurkacz -

Quem também avançou às quartas foi o número 3 do mundo, o russo Daniil Medvedev, dando fim à aventura do português Nuno Borges (69º) com uma vitória em quatro sets, parciais de 6-3, 7-6 (7/4), 5-7 e 6-1.

"Sei o meu valor, sei o quão bem posso jogar", disse Medvedev, finalista em Melbourne em 2021 e 2022.

"Borge me obrigou a correr no terceiro set e por isso errei muito, estava bem morto, para ser sincero. No quarto set consegui subir o nível de energia", acrescentou.

Medvedev vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz (9º), que eliminou uma das surpresas do torneio, o francês Arthur Cazaux (122º), com vitória por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) e 6-4.

- Três 'novatas' avançam -

Na chave feminina, a russa Anna Kalinskaya (75ª) chegou pela primeira vez às quartas de final de um Grand Slam am bater a italiana Jasmini Paolini (31ª) por 6-4 e 6-2.

Kalinskaya nunca tinha passado da segunda rodada de um 'Major' até explodir este ano em Melbourne.

Sua adversária será a chinesa Qinwen Zheng (15ª), que não deu chances para a francesa Océane Dodin (95ª) e venceu por 2 sets a 0 (6-0 e 6-3).

Outras duas novatas vão se enfrentar no mesmo lado da chave: a tcheca Linda Noskova (50ª) e a ucraniana Dayana Yastremska (93ª), que veio do qualifying.

Noskova, que surpreendeu a número do 1 Iga Swiatek na fase anterior, se beneficiou do abandono de Elina Svitolina (23ª), que sentiu uma lesão nas costas após apenas três games.

Yastremska, por sua vez, bateu a bielorrussa Victoria Azarenka (22ª), bicampeã na Austrália (2012 e 2013), em dois sets, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-4.

