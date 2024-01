A Ucrânia disse, nesta segunda-feira (22), que suas forças de defesa derrubaram oito drones lançados pelas forças russas contra o seu território.

"O inimigo atacou com oito drones do tipo Shahed-136/131 da região de Primorsko-Akhtarsk, da Federação Russa", informou a Força Aérea Ucraniana em um comunicado.

De acordo com a mesma fonte, os drones foram abatidos por sistemas de defesa em várias regiões do sul e do centro da Ucrânia.

Ainda não há informações de danos causados pela queda de destroços.

Autoridades de Kiev afirmaram que o controle do espaço aéreo é uma prioridade este ano e pediram ao Ocidente que forneça mais sistemas de defesa antiaérea.

O ataque noturno aconteceu após várias incursões ucranianas a regiões fronteiriças da Rússia para destruir depósitos de petróleo.

No domingo (21), a Rússia relatou um incêndio em uma central de gás no porto de Ust-Luga, no Mar Báltico. A empresa Novatek, que opera a unidade, disse que o incêndio foi causado por um "fator externo", sem dar mais detalhes.

