O Alavés venceu em casa o Cádiz por 1 a 0, nesta sexta-feira (19) na abertura da 21ª rodada da Liga espanhola, se afastando assim da zona de rebaixamento da classificação.

Um pênalti convertido por Luis Rioja aos 51 minutos foi suficiente para que os três pontos permanecessem no País Basco.

Com 23 pontos, o Alavés ocupa provisoriamente o décimo segundo lugar e, sobretudo, amplia para oito pontos a vantagem sobre a zona da degola, que é aberta exatamente pelo Cádiz (18º).

Esta vitória foi a segunda consecutiva conseguida pelo Alavés na Liga espanhola, depois do triunfo (3-2) na última sexta-feira fora de casa contra o Sevilla, e permite também virar a página da eliminação sofrida na terça-feira nas oitavas de final da Copa do Rei diante do Athletic Bilbao.

Neste sábado a 21ª rodada continua com quatro jogos, entre os quais se destaca a visita do Athletic (3º) ao Valencia (8º).

O líder Girona recebe o Sevilla (17º) no domingo.

O surpreendente time catalão entra no fim de semana com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, o Real Madrid, que recebe no domingo o lanterna Almería (20º).

Já o Barcelona (4º), oito pontos atrás do líder, não pode tropeçar no mesmo dia em sua visita ao Betis (7º).

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Alavés - Cádiz 1 - 0

- Sábado:

(10h00) Rayo Vallecano - Las Palmas

(12h15) Villarreal - Mallorca

(14h30) Valencia - Athletic Bilbao

(17h00) Celta Vigo - Real Sociedad

- Domingo:

(10h00) Osasuna - Getafe

(12h15) Real Madrid - Almería

(14h30) Betis - Barcelona

(17h00) Girona - Sevilla

- Segunda-feira:

(17h00) Granada - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Girona 49 20 15 4 1 46 24 22

2. Real Madrid 48 19 15 3 1 40 11 29

3. Athletic Bilbao 41 20 12 5 3 38 20 18

4. Barcelona 41 19 12 5 2 36 22 14

5. Atlético de Madrid 38 19 12 2 5 39 23 16

6. Real Sociedad 32 20 8 8 4 31 21 10

7. Betis 31 20 7 10 3 22 20 2

8. Valencia 29 20 8 5 7 26 24 2

9. Las Palmas 28 20 8 4 8 19 17 2

10. Getafe 26 19 6 8 5 24 25 -1

11. Rayo Vallecano 23 19 5 8 6 18 24 -6

12. Alavés 23 21 6 5 10 19 27 -8

13. Osasuna 22 19 6 4 9 22 29 -7

14. Mallorca 19 20 3 10 7 18 24 -6

15. Villarreal 19 20 5 4 11 27 41 -14

16. Celta Vigo 17 20 3 8 9 21 30 -9

17. Sevilla 16 20 3 7 10 25 30 -5

18. Cádiz 15 21 2 9 10 15 31 -16

19. Granada 11 20 2 5 13 22 41 -19

20. Almería 6 20 0 6 14 19 43 -24

