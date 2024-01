O meia inglês Jordan Henderson admitiu ter vivido um "período difícil" depois de deixar o Liverpool para disputar o campeonato saudita, nesta sexta-feira (19), em entrevista coletiva em seu novo clube, o Ajax.

Ex-capitão do Liverpool, Henderson, de 33 anos, foi contratado pelo Al Ettifaq há seis meses. Insatisfeito com a experiência, assinou esta semana com o time de Amsterdã, até junho de 2026.

O meio-campista inglês vinha sendo criticado pelos torcedores por sua ida para a Arábia Saudita, país onde homossexuais podem ser condenados a castigos corporais, prisão ou pena de morte, segundo a Anistia Internacional, especialmente por ter se mostrado no passado um defensor dos direitos LGBTQIA+.

Henderson fez parte de uma leva de grandes nomes do futebol que saíram da Europa e partiram rumo à Arábia Saudita, entre eles Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar.

Apesar dos investimentos, o Al Ettifaq, que também conta com o holandês Georginio Wiljnaldum em seu elenco, é apenas o oitavo colocado no campeonato saudita, 28 pontos atrás do líder Al Hilal, clube de Neymar.

"Esses dias foram um pouco agitados, um pouco loucos. O ano foi difícil para o clube, dentro e fora de campo, para mim também tem sido assim nos últimos seis meses", disse Henderson em entrevista publicada nesta sexta-feira no site do Ajax.

O tradicionalíssimo time holandês; vencedor de quatro Champions League, 36 ligas e 20 Copas da Holanda, fez o pior início de temporada de sua história, longe da liderança do campeonato holandês e eliminado na Copa da Holanda por um time da quarta divisão.

"Espero que possamos nos ajudar mutuamente para seguir em frente e tentar obter o maior sucesso possível", disse o jogador que foi capitão do Liverpool em 2020, quando os 'Reds' venceram a sua primeira Premier League em 30 anos, e em 2019, quando ganharam a Liga dos Campeões.

Henderson, que já disputou quase 500 jogos pelo Liverpool, recebeu nesta sexta-feira o apoio do seu ex-treinador Jurgen Klopp: "Ele tem sido muito criticado e não sei como nos permitimos julgá-lo. Só temos uma vida e é preciso tomar decisões. Às vezes elas são perfeitas no início e depois as coisas são diferentes."

"Ele achou que o melhor para ele e para a sua família era voltar à Europa e agora está no Ajax, um clube sensacional num momento difícil", acrescentou Klopp.

