O zagueiro do Atlético de Madrid, César Azpilicueta, sofreu uma "ruptura do menisco externo" da perna esquerda na quinta-feira (18), no clássico da Copa do Rei contra o Real Madrid, informou nesta sexta-feira o clube 'rojiblanco'.

Em seu comunicado, o Atlético não especificou quanto tempo o defensor espanhol terá que ficar afastado.

O clube da capital se limitou a afirmar que "o tratamento definitivo para a recuperação da lesão será decidido em breve".

Azpilicueta, de 34 anos e que o técnico Diego Simeone utiliza tanto como zagueiro quanto na lateral direita, entrou em campo na prorrogação, aos 106 minutos, da partida das oitavas de final da Copa do Rei contra o Real Madrid, no lugar de Rodrigo de Paul.

Mas o defensor navarro ficou apenas dez minutos em campo, tendo de ser substituído por Stefan Savic aos 116 minutos, após notar um desconforto no joelho esquerdo em uma partida que acabou sendo vencida pelo 'Atleti' por 4 a 2.

A lesão de Azpilicueta é um duro golpe para a linha defensiva do Atlético de Madrid, onde ele vinha sendo um utilizado regularmente por Simeone, geralmente saindo do banco.

