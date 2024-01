O módulo espacial Moon Sniper do Japão, que está previso para pousar na Lua a partir da meia-noite de sexta-feira para sábado (20), contém um pequeno robô esférico que lembra os androides de "Star Wars", se desdobra como um brinquedo transformável e se move como uma tartaruga marinha.

SORA-Q, a sonda exploradora da missão, é um pouco maior que uma bola de tênis, pesa 250 gramas e foi desenvolvida pela agência espacial japonesa e a empresa de brinquedos Takara Tomy.

Com sua missão Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), o Japão quer se tornar o quinto país a alcançar uma alunissagem com êxito, depois dos Estados Unidos, União Soviética, China e Índia.

O lançamento desta nave será realizado pela agência espacial japonesa (JAXA, na sigla em inglês) a partir da 00H00 desta sexta-feira (19) para sábado, no Japão (12H00 de sexta em Brasília).

A fabricante de brinquedos que participa da missão é a empresa que criou os famosos robôs Transformers, lançados no mercado em 1984. Juntamente a ela, participam do projeto a gigante japonesa de eletrônicos Sony e a universidade privada Doshisha, em Quioto.

SORA-Q também tem duas câmeras, uma que deve surgir pela frente quando sua caixa metálica se abre, e outra por trás.

O projeto tem a especificidade de que os componentes da esfera são projetados para se abrir e funcionar como rodas para impulsionar a sonda pela superfície rochosa sinuosa e irregular. Isso reduz tamanho e peso.

"Este mecanismo transformável, ultracompacto e ultraleve foi criado a partir do conhecimento técnico do desenvolvimento de brinquedos", detalha a página oficial do SORA-Q.

O aparato espacial possui duas formas de locomoção, a primeira denominada "borboleta", que lhe permite avançar com suas duas rodas coordenadas para se mover de forma sincronizada. A outra é de "rastejar", na qual é impulsionado em etapas.

A explicação para seu nome vem da palavra "Sora", que significa universo em japonês, e a letra "Q" refere-se às palavras para pergunta e resposta.

A previsão é de que a SLIM deverá pousar na pequena cratera de Shioli, de onde enviará imagens e onde existem rochas da estrutura interna lunar, ainda muito pouco conhecida.

Uma versão em brinquedo da sonda, que pode rolar e tirar fotos, já está à venda por 21 mil ienes (130 euros ou quase 700 reais na cotação atual). Em seu vídeo promocional, esta réplica capta imagens de gatos e bebês do ângulo do solo.

